Haberler

CHP Myk Toplantısı... CHP Mersin Milletvekili Çakır, Kesin İhraç İstemiyle Pm'ye Sevk Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın TV'deki açıklamaları nedeniyle kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak PM'ye sevkine karar verildi. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partinin hoşgörüsünün bir sınırı olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın dün bir televizyon kanalındaki açıklamaları nedeniyle kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak PM'ye sevk edilmesi kararı alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Uzunca bir süredir genel itibarıyla çok büyük hoşgörü gösterdi Genel Başkanımız. Sürekli işte protesto eden, kızan, ondan sonra tepki gösteren 'Bir yerde anlayabilir, bir yerde bir duygusunu yakalayabilir, sürece birlikte katabilir miyiz' çabasını çok gösterdi ama bazı şeylerin bir sınırı var artık, o sınır geçildikten sonra da bizim hepimizin bir ödevi, biz burada parti tüzüğüne göre görev yapıyoruz. Buradaki sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım" dedi.

CHP MYK, parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. MYK toplantısı devam ederken Parti Sözcüsü Zeynel Emre basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın bir televizyon kanalında CHP'ye yönelik eleştirilerinin hatırlatarak, bu konunun MYK'da gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine, Çakır'ın tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"MYK toplantımızda bunu gündeme aldık. Dikkat ederseniz uzunca bir süredir genel itibarıyla çok büyük hoşgörü gösterdi Genel Başkanımız. Sürekli işte protesto eden, kızan, ondan sonra tepki gösteren 'Bir yerde anlayabilir, bir yerde bir duygusunu yakalayabilir, sürece birlikte katabilir miyiz' çabasını çok gösterdi ama bazı şeylerin bir sınırı var artık, o sınır geçildikten sonra da bizim hepimizin bir ödevi, biz burada parti tüzüğüne göre görev yapıyoruz. Buradaki sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Dolayısıyla MYK tarafından o milletvekilimiz, PM'ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM buna karar verecek ilk toplantıda."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA / Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

O ülkede Trump'ın "Saldıracağız" tehdidini kanıtlayan görüntü
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

O ülkede Trump'ın "Saldıracağız" tehdidini kanıtlayan görüntü
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
title