CHP'den Merkez Bankası'na Enflasyon Eleştirisi: "Tahminlerde 8 Puan Yanıldılar"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarına değerlendirirken, Merkez Bankası'nın üç ay arayla yaptığı tahminlerde büyük yanılgı yaşadığını belirterek, "Üç ay öncesini göremeyen Merkez Bankası, 2026'da enflasyonun yüzde 16 olacağını iddia ediyor. Buna kim inanır" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın son enflasyon raporuna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Başarır, Merkez Bankası'nın son bir yılda yaptığı tahminlerde sürekli revizyona gitmesini eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası; Ağustos 2024'te, 2025 için yüzde 14 enflasyon hedefliyordu. Kasım 2024'te tahminini yüzde 21'e çıkardı. Şubat 2025'te, yüzde 24'e çıkardı. Ağustos 2025'te tutmayacağını bile bile 'hedefimiz' diyerek yüzde 24'te ısrar etmişti. ve bugün yıllık enflasyon tahminini yüzde 32'ye yükseltti.

Şimdi bunun gerçekleşebilmesi için kasım ve aralık aylarında, aylık ortalama enflasyonun yüzde 1,3'te kalması gerekiyor. 'Olmayacak şey' diyemeyiz. Zira enflasyonu TÜİK ölçüyor. Peki, üç ay önceki tahmininde 8 puan yanılan dünyada başka bir Merkez bankası var mıdır? 8 puan dünyadaki 153 ülkenin yıllık enflasyonundan fazla. Üç ay öncesini göremeyen Merkez Bankası, 2026 yılında da enflasyonun yüzde 16 olacağını iddia ediyor. Buna kim inanır? Bu hedefler, bu tahminler, ücretlileri hiçbir zaman tutmayacak olan 'hedef enflasyona' kurban etmek dışında bir işe yaramıyor."