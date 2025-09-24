CHP'den Mahkemeye Tepki: 'Bu Hakim Anayasa'ya Darbe Yapıyor'

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul İl Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması talebine ilişkin, "Bu hakim Anayasa'ya, seçim hukukuna, millet iradesine darbe yapıyor! HSK derhal soruşturma açıp, bu hakimi açığa almalıdır" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin çalışmalarının durdurulmasına karar verdi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından, "İstanbul İl Kongresi'ne dakikalar kala; İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrenin yapılmasına dair çalışmaların durdurulmasını talep etti. Bu hakim, Anayasa'ya, seçim hukukuna, millet iradesine darbe yapıyor! HSK derhal soruşturma açıp, bu hakimi açığa almalıdır" açıklamalarına yer verdi.