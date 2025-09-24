CHP'den Mahkeme Kararına Tepki: Kongreye Devam Ediyoruz

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması talebine ilişkin, "Bir siyasi partinin kongresini durdurmak, iptal etmek demokrasiyi yok saymaktır. Siyasi saiklerle Anayasa'ya, seçim hukukuna ve millet iradesine yapılan bu darbeyi tanımıyor, il kongremizi yapmaya devam ediyoruz. Baba ocağımızı teslim etmeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması talepli yazısına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özçağdaş'ın paylaşımı şöyle:

"İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, YSK'nın kararına rağmen İstanbul İl Kongremizin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar veriyor. Bir siyasi partinin kongresini durdurmak, iptal etmek demokrasiyi yok saymaktır. Siyasi saiklerle Anayasa'ya, seçim hukukuna ve millet iradesine yapılan bu darbeyi tanımıyor, il kongremizi yapmaya devam ediyoruz. Baba ocağımızı teslim etmeyeceğiz."