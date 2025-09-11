CHP'li Başarır: "İl Binamız ve İl Başkanlığı Yönetimimiz İçin Verilen Karar Boşa Düşmüştür"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul İl Kongresinin iptali talebini esastan reddetmesine ilişkin, "Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi doğru bir karar verdi. Hem İstanbul'da hem de Ankara'da açılan bir dava var. Usul yönünden her iki dosyayı Ankara'da birleştiriyor. İstanbul'da açılan davada taraf ehliyetine haiz olmadığını söylüyor davalının. Yine Ankara'da açılan davayı da reddediyor. Bu durumda ortaya şu sonuç çıkıyor; il binamız için ve İl Başkanlığı yönetimimiz için verilen karar boşa düşmüştür. Bu dakikadan sonra derhal gereğinin yapılması, bu rezaletin ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul İl Kongresinin iptali talebini esastan reddedine ilişkin, eski İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:

"Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi doğru bir karar verdi. Hem İstanbul'da hem de Ankara'da açılan bir dava var. Usul yönünden her iki dosyayı Ankara'da birleştiriyor. İstanbul'da açılan davada taraf ehliyetine haiz olmadığını söylüyor davalının. Yine Ankara'da açılan davayı da reddediyor. Bu durumda ortaya şu sonuç çıkıyor; il binamız için ve İl Başkanlığı yönetimimiz için verilen karar boşa düşmüştür. Bu dakikadan sonra derhal gereğinin yapılması, bu rezaletin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bazı arkadaşlar herhalde işi garantiye almak için orada dava açmış, burada dava açmış. Maalesef farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Ben bunu usul hocalarıyla da konuştum. İki tane ret kararı var. Yine şartlar oluşmadığı için davayı reddetmiştir. Burada yapılacak şey, öncelikle İstanbul'daki Asliye Hukuk Mahkemesi, vermiş olduğu o skandal tedbir kararını derhal kaldıracak, kaldırdıktan sonra da yeni dava açabilirler, bunda usulen sıkıntı yok ama şu anki rezalete son verilmesi gerekiyor.

" Türkiye, dünyaya rezil oldu"

Bu, hukukumuzun hangi aşamada olduğunu gösteriyor. Çünkü bir mahkemenin, bırakın bir il binasını, bir esnafın dükkanı hakkında bile tedbir kararı verirken bin kez düşünmesi lazım. İleride onarılması güç durumlar doğabilir, doğdu, Türkiye dünyaya rezil oldu. Burada milletvekilleri darp edildi. Milletvekilleri kimyasal gaza maruz kaldı. İl binamız zarar gördü, kapılar kırıldı. Yüzlerce, binlerce polisle il binasına girildi. O yüzden, zaten skandal olarak verilen bu kararın, bu tedbirin şu dakika itibarıyla kaldırılası gerekiyor. Ondan sonra işin esasına girilir. İstanbul'da verilen bu karar, utanç verici bir karardır. Ben, İstanbul il binamızdan, gerek o mahkemeye, gerek tüm ülkeye sesleniyorum; bu rezalet son bulmuştur. Buna yine Ankara'daki bir mahkeme vesile olmuştur. Daha fazla direnmesinler. Türkiye, bu görüntüleri hak etmiyor.

"Günün birinde zaten bu çeteyi de tüm çıplaklığıyla, sansürsüz bir şekilde Türkiye'de paylaşacağız"

Türkiye'de en kolay şey dava açmaktır. Dava açmak için hiçbir şart ya da hiçbir engel yok. Herkes herkese dava açabiliyor. 2023'teki Kasım Kurultayı'ndan bugüne kadar bunlar planlanmış. Sosyal medyada, basında ve yargıda bu kişiler birlikte teşekkül halinde hareket ediyor. Dava açanlar belli. Televizyonda konuşan gazeteciler belli. Sosyal medyada bu algıyı yapanlar belli. Günün birinde zaten bu çeteyi de tüm çıplaklığıyla, sansürsüz bir şekilde Türkiye'de paylaşacağız. Herhalde yavaş yavaş çekerek bu utancın etkisini azaltmaya çalışıyorlar. 500 metre aşağıda, 500 metre yukarıda binlerce polis vardı. Ben o günü hiç unutamayacağım, Türkiye'de unutmayacak. 28 Şubat'ta o kadar laf söylediler, ben de karşıydım Refah Partisi'nin kapatılmasına. Ama Refah Partisi'nin hiçbir binasına bu kadar polis girmedi. Bu yakışmadı. Biz günlerdir buradayız."