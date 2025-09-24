Haberler

CHP'den Mahkeme Kararına Sert Tepki: 'Demokrasiye Kara Lekedir'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin çalışmalarını durdurma kararını eleştirerek, bu durumun demokrasiye leke sürdüğünü ifade etti.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul Olağünüstü İl Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması talebine ilişkin, "Sandığın önüne set çekmek ne yargının işidir ne de meşrudur. Hukukun arkasına saklanılarak siyasi saiklerle alınan bu karar demokrasiye kara bir lekedir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongremizin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi. Bir siyasi partinin kongresine mahkeme kararıyla müdahale ediliyorsa, ortada demokrasi değil vesayet vardır. Sandığın önüne set çekmek ne yargının işidir ne de meşrudur. Hukukun arkasına saklanılarak siyasi saiklerle alınan bu karar demokrasiye kara bir lekedir!"

Kaynak: ANKA / Güncel
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
Gelinin mehir isteği sonrası damadın boynu büküldü

Gelinin mehir isteği sonrası damadın boynu büküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocukların oyunu ölümle bitti

Çocukların oyunu ölümle bitti! Daha 4 yaşındaydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.