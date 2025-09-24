CHP'den Mahkeme Kararına Sert Tepki: 'Demokrasiye Kara Lekedir'

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul Olağünüstü İl Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması talebine ilişkin, "Sandığın önüne set çekmek ne yargının işidir ne de meşrudur. Hukukun arkasına saklanılarak siyasi saiklerle alınan bu karar demokrasiye kara bir lekedir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongremizin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi. Bir siyasi partinin kongresine mahkeme kararıyla müdahale ediliyorsa, ortada demokrasi değil vesayet vardır. Sandığın önüne set çekmek ne yargının işidir ne de meşrudur. Hukukun arkasına saklanılarak siyasi saiklerle alınan bu karar demokrasiye kara bir lekedir!"