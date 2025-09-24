CHP'den Mahkeme Kararına Sert Tepki

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul Olağünüstü İl Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması talebini "Demokratik siyaseti devreden çıkarmayı amaçlayan kirli ve zararlı bir aklın ürünü" olarak niteledi. Gökçen, "Yetkisiz bir mahkeme, aynı konuda verilmiş bir nihai karar varken davaya bakamaz. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ve Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları ortadadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul Olağanüstü İl Kongremizi durdurma girişiminde ısrar etmesi, yargı düzeninde yeni bir kaosun hedeflendiğini gösteriyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin kararına ve hukuka uygun olarak Olağanüstü Kongremiz bugün gerçekleşiyor. Yetkisiz bir mahkeme, aynı konuda verilmiş bir nihai karar varken davaya bakamaz. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ve Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları ortadadır.

Bu girişimler, demokratik siyaseti devreden çıkarmayı amaçlayan kirli ve zararlı bir aklın ürünüdür. Halkla bu kadar inatlaşarak, yargıyı bu kadar araç haline getirerek siyaset yapılmaz."