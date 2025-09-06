CHP'den Kurultay Davası Öncesi Büyük Miting

(ANKARA) - CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül'de görülecek duruşmasından bir gün önce 14 Eylül Pazar günü Ankara'da büyük bir miting yapacağı öğrenildi.

CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül'de görülecek duruşması öncesinde CHP'den yeni bir hamle geldi. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP, davadan bir gün önce 14 Eylül Pazar günü, Ankara'da büyük bir miting yapmaya hazırlanıyor.

Mitingin yeri ve saati henüz net olmamakla birlikte, CHP Ankara İl Başkanlığı'nın çalışmaları sürüyor.