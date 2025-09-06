Haberler

CHP'den Kurultay Davası Öncesi Büyük Miting

CHP, 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan davanın duruşmasından bir gün önce, 14 Eylül Pazar günü Ankara'da büyük bir miting yapacak.

(ANKARA) - CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül'de görülecek duruşmasından bir gün önce 14 Eylül Pazar günü Ankara'da büyük bir miting yapacağı öğrenildi.

CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle  açılan davanın 15 Eylül'de görülecek duruşması öncesinde CHP'den yeni bir hamle geldi. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP, davadan bir gün önce 14 Eylül Pazar günü, Ankara'da büyük bir miting yapmaya hazırlanıyor.

Mitingin yeri ve saati henüz net olmamakla birlikte, CHP Ankara İl Başkanlığı'nın çalışmaları sürüyor.

