CHP'DEN KPSS İDDİALARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURULARI

CHP, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) usulsüzlük iddialarıyla ilgili yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sınavın iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ve CHP Ankara İl Başkanlığı üyeleri, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) eski Başkanı Halis Aygün, Yediiklim Akademi çalışanı Ahmet Uğur Karakuza ile Yediiklim Benim Hocam Akademi yetkilileri hakkında 'görevi ihmal' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde açıklama yapan CHP'li Kaya, "KPSS'de 2009, 2010 ve 2015'e kadar çeşitli usulsüzlükler olmuştu; ama bu kadar usulsüzlük hiç olmamıştı. Biz, bu konunun açığa kavuşturulmasını istiyoruz. ÖSYM, 432 çalışanının görev yerini 1 ay önce neden değiştirdi? Yediiklim Yayınevi'nden çıkan 20 soruyla ÖSYM'nin yaptığı sınavda çıkan 20 soru bire bir aynı. Soruların sıra numarası, şıkları ve doğru yanıtlarının tamamı aynı. Bu konunun açığa çıkarılması gerekiyor" diye konuştu.

'BEKLENTİMİZ SINAVIN İPTALİ'

Soruşturmanın selameti açısından Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı'nın görevden el çektirilmesi gerektiğini söyleyen Kaya, "ÖSYM Başkanı 'Bir sorun yok' dedi. Bizim gerekli mercilere yaptığımız müracaatlardan sonra Cumhurbaşkanı, Devlet Denetleme Kurulu'nu göreve davet etti ve ÖSYM Başkanı'nı görevden aldı. ÖSYM Başkanı görevden alınmışsa soruşturmanın selameti açısından Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı'nın da görevden el çektirilmesi gerekiyor. Bu yapılmazsa adaletli bir soruşturma yapılamaz. Cuma gününe kadar Cumhurbaşkanı'ndan beklentimiz de bu sınavın iptal edilmesi, yeni sınav tarihinin açıklanması ve sınava girenlerin tüm sınav giderlerinin karşılanmasıdır" dedi.