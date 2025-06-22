CHP'den Kentsel Dönüşüm ve Yoksulluk Üzerine Değerlendirmeler

CHP İstanbul Sosyal Politikalar ve Kent Yoksulluğu Komisyonu tarafından Esenler'de "28. Kent Yoksulluğu Buluşmaları" düzenlendi.

Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde "Esenler'de Kentsel Dönüşümü Konuşuyoruz" başlığıyla gerçekleşen programda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, kentsel dönüşüm sürecinin yoksullar ve dar gelirli gruplar üzerindeki etkilerine değindi.

Zeybek, kentsel dönüşüm çalışmalarının şehir merkezlerinde yoğunlaştığına dikkati çekerek, "İstanbul'da 600-700 bin konutun dönüşümüyle karşı karşıyayız. Bu bölgelerde ağırlıklı olarak dar gelirli, emekçi ve dezavantajlı gruplar yaşıyor. Bu süreçten en çok etkilenen de onlar oluyor." dedi.

Enflasyonun kentsel dönüşümde en büyük engel olduğunu savunan Zeybek, "Bugün minimum 85 metrekarelik bir evi yeniden yapmak için 3 milyon liraya ihtiyaç var. 5 yıl önce aynı ev 150-180 bin liraya mal oluyordu." diye konuştu.

Zeybek, CHP'nin çözüm önerilerini de paylaşarak, "25-30-40 yıl çalışıp bu ülkeye emek vermiş emeklilere ve dar gelirli yurttaşlara yönelik kentsel dönüşüm kaynakları doğrudan hazine tarafından en az 10-15 yıl vadeyle ve sıfır faizle sağlanmalıdır. Bu kaynağı bulabiliriz." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin görünen maliyetinin başlangıçta 104 milyar dolar olarak hesaplandığını, konutların tümünün tamamlanması durumunda ise bu maliyetin 150 milyar dolar üzerine çıkacağını kaydeden Zeybek, "Bir afet öncesinde yapılması gereken harcamayı şu ya da bu nedenle yapmadığımızda, bunu afet sonrasında yerine getirdiğimizde bunun kamuya, hazineye maliyeti 4 ila 7 kat arasında artmaktadır." diye konuştu.

Zeybek, Esenler'deki askeri alanlar gibi büyük kamu arazilerinin zamanında dönüşüm finansmanına yönlendirilmesi halinde, İstanbul'daki yüzbinlerce konutun çok daha önce yenilenmiş olabileceğini kaydetti.