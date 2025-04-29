CHP'den Kanal İstanbul Projesine Sert Tepki

(ANKARA) -Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek,"Kanal İstanbul projesi, sadece çevresel bir felaket değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir yıkımdır. Bu proje İstanbul'un su kaynaklarını, doğal yaşamını yok edecek ve şehrin sosyal dokusunu parçalayacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Gökan Zeybek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Kanal İstanbul projesine tepki gösterdi. Zeybek açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

"Unutturmayacağız! Konut bahane rant şahane...

Kanal İstanbul projesi, sadece çevresel bir felaket değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir yıkımdır. Bu proje İstanbul'un su kaynaklarını, doğal yaşamını yok edecek ve şehrin sosyal dokusunu parçalayacaktır. Arazileri kimler aldı? Son 20 yıl içinde Kanal İstanbul projesindeki arazi el değiştirmelerini açıklayınız. 5 bin metrekare ve üzerindeki arazileri kimler aldı? 1 milyon metrekare üzerindeki arazileri kimler aldı? Siz bu arazileri kimin aldığını zaten biliyorsunuz. Biz de kim olduklarını öğrenelim! Yüreğiniz varsa.

Tarafınızı biliyoruz! Kanal İstanbul! Talan İstanbul! Katar İstanbul! Milletimizi bu yağma projesine karşı çıkmaya, bir ve birlik olmaya davet ediyoruz."