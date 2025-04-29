İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi

İBB'ye 2. dalga operasyonu! Çok sayıda kişi için tutuklama talebi
Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ünlü menajer Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta
Zincir marketten alınan ekmekten inşaat çivisi çıktı

Zincir marketten alınan ekmeğin içinden çıkana kimse inanamadı

CHP'den Kanal İstanbul Projesine Sert Tepki

CHP'den Kanal İstanbul Projesine Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kanal İstanbul projesinin çevresel felaket ve ekonomik yıkım oluşturduğunu belirtti. Projenin İstanbul'un su kaynakları ve doğal yaşamı üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri vurguladı.

(ANKARA) -Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek,"Kanal İstanbul projesi, sadece çevresel bir felaket değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir yıkımdır. Bu proje İstanbul'un su kaynaklarını, doğal yaşamını yok edecek ve şehrin sosyal dokusunu parçalayacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Gökan Zeybek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Kanal İstanbul projesine tepki gösterdi. Zeybek açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

"Unutturmayacağız! Konut bahane rant şahane...

Kanal İstanbul projesi, sadece çevresel bir felaket değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir yıkımdır. Bu proje İstanbul'un su kaynaklarını, doğal yaşamını yok edecek ve şehrin sosyal dokusunu parçalayacaktır. Arazileri kimler aldı? Son 20 yıl içinde Kanal İstanbul projesindeki arazi el değiştirmelerini açıklayınız. 5 bin metrekare ve üzerindeki arazileri kimler aldı? 1 milyon metrekare üzerindeki arazileri kimler aldı? Siz bu arazileri kimin aldığını zaten biliyorsunuz. Biz de kim olduklarını öğrenelim! Yüreğiniz varsa.

Tarafınızı biliyoruz! Kanal İstanbul! Talan İstanbul! Katar İstanbul! Milletimizi bu yağma projesine karşı çıkmaya, bir ve birlik olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.