CHP'den Kanal İstanbul İmar Planına Tepki

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığının Kanal İstanbul bölgesi için yeni bir imar planı hazırlamasına tepki gösterdi. Zeybek, projeleri 'talan' olarak nitelendirdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir metrekare toprağı bırakmamakta ısrar eden beton anlayış, her zaman ki gibi rant çevrelerinin yanında yer alıyor. Yüce milletimize duyuruyoruz: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun hukuka aykırı biçimde tutuklu bulunmasını fırsat bilen iktidar, İstanbul'un doğasına, yaşam alanlarına ve su kaynaklarına zarar veriyor. İstanbul'un toprağını açık artırmaya çıkarmanıza ve talan projelerinize izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.