CHP'den Kamu Çalışanlarına Destek: 'Hak Arama Mücadelesinde Yanlarındayız'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, ihraç edilen kamu personelinin görevlerine iadesi talebiyle Adalet Bakanlığı'na yürümelerine izin verilmeyen KESK heyetine destek olarak, "Bir hak arama mücadelesindeler ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bir taraftan da Meclis'te demokrasi ve barış adı altında bir süreç yönetiliyor. Allah aşkına AK Parti iktidarına sesleniyorum. Siz hangisisiniz? Bir tarafta demokrasi adı altında bir çalışma yürüttüğünü söyleyen AK Parti mi, bir tarafta demokratik hakkını savunmak isteyen bu kamu emekçilerinin önüne polis bariyerleri kuran AK Parti mi? Hak aramaya, demokratik arayışa polis zoruyla engel olamazsınız" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara'da ihraç edilen kamu personelinin görevlerine iadesi talebiyle Adalet Bakanlığı'na yürümesine izin verilmeyen KESK heyetine destek olmak amacıyla SES Genel Merkezi'ne geldi. Burada açıklama yapan Taşcıer, şunları kaydetti:

"Buraya gelirken bu kadar polis arabasını görünce dedim ki, 'Eyvah, canlı bomba ihbarı var.' Allah aşkına Diyarbakır'dan barışçıl bir şekilde hak aramaya gelen, daha düne kadar memuru olanlara bu kadar koruma kalkanıyla anayasal haklarını aramasının önüne hangi üst akıl engel olabilir. Daha düne kadar sizler bu ülkenin memuruydunuz. 2016'da yıllarca devletin içerisine kendilerinin yerleştirdiği FETÖ'yü darbe sonrası temizleme bahanesiyle, muhalif sendikaları, demokratları tasfiyeye dönüşen adeta cadı avına dönüşen bir süreç yaşadık. Elbette ki bir kişinin FETÖ ile terörle bağlantısı varsa, bunun yöntemi bellidir. Havale ederseniz yargıya, yargılanır. Suçluysa zaten cezasını çeker. Yargı kararıyla suçsuzluğu ispat edilmişse ya da bütün bu yöntemlere başvurmadan yargısız infazla savunmaları alınmadan bu insanları sadece mesleğinden etmediniz onları. Onurlarından, emeklerinden, ailelerinden, geleceklerinden mahrum bıraktınız. Bir hak arama mücadelesindeler ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bir taraftan da Meclis'te demokrasi ve barış adı altında bir süreç yönetiliyor.

"Siz hangisisiniz"

Allah aşkına, AK Parti iktidarına sesleniyorum. Siz hangisisiniz? Bir tarafta demokrasi adı altında bir çalışma yürüttüğünü söyleyen AK Parti mi, bir tarafta demokratik hakkını savunmak isteyen bu kamu emekçilerinin önüne polis bariyerleri kuran AK Parti mi? Hak aramaya, demokratik arayışa polis zoruyla engel olamazsınız. O nedenle bizler de bu haklı mücadelelerinde KHK'yla atılan, haklarından mahrum edilen, yargısız infazla karşı karşıya bırakılan bu emekçilerin yanında olacağız, yarın onları Meclis'te CHP olarak ağırlayacağız, dertlerini, sorunlarını dinleyeceğiz. Hakları teslim edilene kadar, hem hukuki hem siyasi mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Hak verilmez, alınır. Bizler de onların bu onurlu mücadelelerinde CHP olarak omuz başında olmaya devam edeceğiz."