CHP'den İstanbul Kongresi'ne Yasal Engel Tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin parti kongresinin durdurulması yönündeki kararına sert tepki gösterdi. Karasu, yargının böyle bir müdahalesinin anayasal düzene ve millet iradesine darbe olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul Olağünüstü İl Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması talebine ilişkin, "Sandığın önüne set çekmek yargının işi değildir, bu anayasaya, anayasal düzene, seçim hukukuna, millet iradesine darbedir, adeta bir meydan okumadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul İl Kongremizin yapılmasına dakikalar kala İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrenin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasını istedi! Sandığın önüne set çekmek yargının işi değildir, bu anayasaya, anayasal düzene, seçim hukukuna, millet iradesine darbedir, adeta bir meydan okumadır. Bu hakim hakkında HSK derhal soruşturma açıp, açığa almalıdır."

