CHP'den İstanbul Kongresi Açıklaması: Talep Geçersiz

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması talebine ilişkin, "Valiliğe ve İlçe Seçim Kurulu'na gönderilen yazı tümüyle geçersizdir. YSK konuyla ilgili kararını 9 Eylül tarihinde oy birliğiyle vermiş ve tartışmalara son noktayı koymuştur. Mahkemenin talebi açıkça Siyasi Partiler Kanunu'na ve Anayasa'ya aykırıdır" dedi.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması talepli yazısına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çiftci'nin paylaşımı şöyle:

"İstanbul Olağanüstü İl Kongremize ilişkin geçmişte yaptığı işler ve bulunduğu konum belli olan bir yargı üyesi tarafından kongremizi durdurmak için Valiliğe ve İlçe Seçim Kurulu'na gönderilen yazı tümüyle geçersizdir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) konuyla ilgili kararını 9 Eylül tarihinde oy birliğiyle vermiş ve tartışmalara son noktayı koymuştur. Mahkemenin talebi açıkça Siyasi Partiler Kanunu'na ve Anayasa'ya aykırıdır. Biz kongremizi büyük bir coşkuyla gerçekleştiriyoruz."