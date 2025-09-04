CHP'den İstanbul'daki Siyasi Darbeye Tepki

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Nüfusun beşte birinin yaşadığı bir yerde, seçilmiş bir il başkanına ara kararla, savunmasız ve hükümsüz bir şekilde darbe yapılıyor. Halk gerçeği görüyor. Gerçekler, hiçbir zaman kirli kararlarla kapatılamaz. Biz ne ilimizi ne de partimizi işbirlikçilere teslim etmeyiz." dedi.

CHP, Zeytinburnu'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenledi. Miting öncesi ANKA Haber Ajansına konuşan Başarır, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ortada bir yargı kararı yok, bir rezalet var. Uzun süredir Türkiye'de yargı, siyaseti iktidar eliyle dizayn etmeye çalışıyor. Yargı, uzun zamandır iktidarın talimatıyla siyaset kurumuna darbe yapmaya uğraşıyor. Bu kararı Türkiye'deki hukukçular, özellikle usul hukukçuları bile açıklayamıyor. Tam anlamıyla bir rezalet.

Gelinen noktada, bir tarafta gücü elinde tutan, devleti kullanan ve devletin tüm imkanlarıyla muhalefeti susturmak isteyen bir iktidar var. Diğer tarafta ise halk var. Biz kazanacağız. Direnenler kazanacak, haklılar kazanacak.

Bakın, İstanbul Türkiye'nin en büyük ili. Nüfusun beşte birinin yaşadığı bir yerde, seçilmiş bir il başkanına ara kararla, savunmasız ve hükümsüz bir şekilde darbe yapılıyor. Bunu herkes görüyor. AKP'deki hukukçular da, MHP'deki hukukçular da bu durumu görüyor. Ama herkes üç maymunu oynuyor, sessiz kalıyor.

Gerçeği gören tek bir yer var, o da halk. Gerçekler, hiçbir zaman kirli kararlarla kapatılamaz. Biz ne ilimizi ne de partimizi işbirlikçilere teslim etmeyiz."