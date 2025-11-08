Haberler

CHP'den İş Cinayeti Açıklaması: 'Sorumluluk Sadece Birkaç Kişide Değil'

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Kocaeli Dilovası'nda meydana gelen iş cinayetinde hayatını kaybeden iki çocuk emekçiyi anarak, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda Türkiye'deki ihmalkarlığın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Taşcıer, sorumluluğun birkaç kişiyle sınırlı olmadığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nde yaşanan iş cinayeti hakkında yazılı açıklama yayımladı. Hayatını kaybedenler arasında çocuk yaşta iki çalışanın olduğuna dikkati çeken Taşcıer, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a, "Söyler misiniz, bu ülkenin kadınları ve çocukları kaç defa daha ölmeli ki, siz o koltuktan kalkmak zorunda kalasınız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Gamze Taşcıer, Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nde "yaşanan iş cinayeti" hakkında yazılı  açıklama yaptı. Taşcıer, şunları kaydetti:

"Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm dolum atölyesinde çıkan yangın ve sonrasındaki patlamada yaşamını yitiren emekçilerin acısı yüreklerimizi yaktı. Bugün bir kez daha kadın emeği, güvencesizliğin, ihmalkarlığın ve kontrolsüz üretim anlayışının bedelini canıyla ödedi. Bu acının içinde bir başka karanlık gerçek daha var! Yaşamını yitirenler arasında çocuk yaşta emekçiler de bulunuyor. Henüz hayatı tanıyamadan, çocukluklarını, gençliklerini yaşayamadan üretim bantlarının, yanıcı kimyasalların ve kontrolsüz atölyelerin ortasında can verdiler. Bu tablo, yalnızca işçi sağlığı ve iş güvenliğinin değil, çocuk emeği sömürüsünün de bu ülkede nasıl olağanlaştığını gösteriyor. Okul sıralarında olması gereken çocuklar, geçim derdine ve sistemin adaletsizliğine teslim edilerek iş cinayetlerinin en kırılgan kurbanlarına dönüşüyor.

"Bu facianın sorumluluğu birkaç kişiyle sınırlanamaz"

Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliği politikaları kağıt üzerinde kalmaktan öteye geçemiyor. Denetim mekanizmaları zayıf, işyerleri kontrolsüz, çalışanlar korumasız. İnsan hayatı üretim maliyetlerinin içinde en kolay feda edilen kalem haline geldi. Parfüm kokusuna karışan yanık beden kokusu, emeği itibarsızlaştıran bu düzenin yüzüne çarpılmış en ağır gerçektir. Her yıl yüzlerce emekçi, aynı ihmaller zincirinde yaşamını yitiriyor; çünkü bu sistem insan yerine, gözü dönmüş karı merkezine alıyor. Bu facianın sorumluluğu birkaç kişiyle sınırlanamaz. Bu, denetimsizliği yönetim biçimi haline getiren anlayışın ürünüdür. Her ihmali görmezden gelen kurum, her eksik rapora göz yuman yönetici, her kontrolü erteleyen siyasetçi bu tablonun paydaşıdır. Eğer bu ülkede adalet arayacaksak, önce emeği korumaktan vazgeçen, çalışma hayatını taşeronlaştıran, insanı istatistik tablosuna indirgeyen o anlayışla hesaplaşmak zorundayız. Bu katliamın sorumluluğu yalnızca birkaç kişiyle sınırlı tutulamaz. Bu, denetimsizliği yönetim tarzına dönüştüren, emeği ucuzlaştıran ve işçiyi rakama indirgeyen bir sistemin ürünüdür.

Bir soruşturma başlatılacaksa, bu ülkeyi bu kadar denetimsiz, bu kadar ihmalkar, bu kadar ucuz emek cennetine çeviren anlayıştan başlanmalıdır. Öncelikli adres Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dır! Çünkü her eksik denetim, her görmezden gelinen rapor, her sessizlik, bu ölümlerin hazırlayıcısıdır. Biz, emekçinin canının kıymet gördüğü, üretimin yaşamla barıştığı bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
