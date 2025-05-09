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CHP'den İmamoğlu'nun Erişim Engeline Tepki

CHP'den İmamoğlu'nun Erişim Engeline Tepki
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası X hesabına getirilen erişim engelini Anayasa'ya aykırı buldu ve ifade özgürlüğüne darbe şeklinde değerlendirdi. Başarır, parti destekçilerini İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabını takip etmeye davet etti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası X hesabına getirilen erişim engeli; Anayasa'da açıkça yer alan ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına bir darbedir" dedi. Başarır, herkesi İmamoğlu için kurulan Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabını takip etmeye çağırdı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası X hesabına da erişim engeli kararı getirilmesine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan tepki geldi.

X hesabından yazılı açıklama yapan Başarır şunları söyledi:

"Korkaklar! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası X hesabına getirilen erişim engeli; Anayasa'da açıkça yer alan ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına bir darbedir! Anayasa'yı askıya alanlara ve sansüre karşı hep birlikte durmaya; Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi @CBAdayOfisi hesabını takip etmeye davet ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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