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CHP'den İmamoğlu'nun Erişim Engeline Tepki

CHP'den İmamoğlu'nun Erişim Engeline Tepki
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim engeline tepki gösterdi. Zeybek, yasakların umudu bastıramayacağına vurgu yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine tepki göstererek, "Ne hesap kapatmak çare olur ne yasaklar bu umudu bastırabilir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, X hesabından yaptığı paylaşımla erişim engeline ilişkin şunları kaydetti:

"Yeter artık! Kirli oyunlar bu halka sökmez... Bu sabah bir utanca daha uyandık. Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı kapatıldı. Gerçekten çok şey kaybetmişsiniz; Cesaretinizi, meşruiyetinizi, halkla bağınızı!

İmamoğlu'nu susturmak isteyenler bilmeli ki; onun sesi artık milyonların yüreğinde, dilinde, meydanlarda. Ne hesap kapatmak çare olur, ne yasaklar bu umudu bastırabilir. Bu millet haksızlığa sessiz kalmaz. Hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz! Susturamayacaksınız!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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