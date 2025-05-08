CHP'den İmamoğlu'na Erişim Engeline Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeline ilişkin, "Ekrem İmamoğlu'nun sesini kısmak, milyonların demokrasi talebine saldırmaktır. Bu, muhalefeti değil, halkı hedef almaktır" açıklamasını yaptı.

Özçağdaş, X hesabından yaptığı paylaşımla, İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim engeline ilişkin şunları kaydetti:

"Susturmak istediler, sesi dalga dalga yayıldı. Önünü kesmeye çalıştılar, direnci memleketin dört bir yanına yayıldı. Şimdi de dijital prangalarla milletin iradesine kelepçe vurmaya kalkıyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun sesini kısmak, milyonların demokrasi talebine saldırmaktır. Bu, muhalefeti değil; halkı hedef almaktır.

Ama unutulmasın; Bu millet, seçilmiş iradesine vurulan her zinciri parçalamasını bilir. Bu halk, adalete uzanan her engeli aşmasını da hesabını sormasını da iyi bilir. Demokrasiye kelepçe vurulmaz! Halkın sesi susturulamaz! Bizler, bu karanlığı sandıkta aydınlığa dönüştüreceğiz!"