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CHP'den İmamoğlu'na Erişim Engeline Sert Tepki

CHP'den İmamoğlu'na Erişim Engeline Sert Tepki
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına getirilen erişim engelini eleştirerek, 'Korkakların işidir' dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeline ilişkin, "Sandıkta yenemediğini sansürle susturmaya kalkmak, korkakların işidir. Bu rezalete ne demokrasi, ne de bu halkın vicdanı geçit verir" dedi.

Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımla, İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim engeline tepki gösterdi. Bulut, şunları kaydetti:

"Güne, iktidarın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun X hesabını kapattırma rezaletiyle uyandık. İstanbulluların 3 kez seçtiği İmamoğlu'nun sesini kısmaya çalışmak, 86 milyonun iradesine de açık bir darbedir. Sandıkta yenemediğini sansürle susturmaya kalkmak, korkakların işidir. Bu rezalete ne demokrasi, ne de bu halkın vicdanı geçit verir! ve açıkça söylüyoruz: İmamoğlu'nu susturacağını sanan herkes büyük bir yanılgı içinde. Bu halk, sizin çürümüş baskı düzeninize boyun eğmedi, bundan sonra da eğmeyecek!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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