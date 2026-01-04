CHP Genel Başkanı Bulut'tan İletişim Başkanı Duran'a Tepki: "Ortada Bir Nezaketsizlik Yoktur; Millet Adına Sorulan Meşru ve Gerekli Sorular Vardır"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "İletişim Başkanlığı koltuğuna oturanların, saray tarafından atanmış birer kamu görevlisi olduklarını unutup siyasetçilere laf yetiştirme, saraya kalkan olma hevesine kapılması ibret vericidir. Burhanettin Bey, eleştirilerin içeriğine tek bir cümleyle dahi yanıt verememeniz, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in sözlerinin ne kadar isabetli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ortada bir nezaketsizlik yoktur, millet adına sorulan meşru ve gerekli sorular vardır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, sosyal medya hesabından İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Bulut şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığı koltuğuna oturanların, Saray tarafından atanmış birer kamu görevlisi olduklarını unutup siyasetçilere laf yetiştirme, saraya kalkan olma hevesine kapılması ibret vericidir. Burhanettin Bey, eleştirilerin içeriğine tek bir cümleyle dahi yanıt verememeniz, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in sözlerinin ne kadar isabetli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ortada bir nezaketsizlik yoktur, millet adına sorulan meşru ve gerekli sorular vardır. 'Kutuplaşmadan çıkalım' çağrısı, iktidarın yanlışlarına sessiz kalmak değildir. Eleştiriyi 'öfke' ve 'çarpıtma' diyerek yaftalamak, gerçekleri örtbas etme çabasından başka bir anlam taşımamaktadır.

Türkiye'nin dış politikasının 'devlet aklıyla' yürütüldüğü iddiası ise ortaya çıkan tabloyla örtüşmemektedir. Uluslararası alanda yalnızlaşan, itibarı zedelenen, meşruiyet arayışını Oval Ofis koridorlarına taşıyan ve dış politikayı iç siyasetin günübirlik ihtiyaçlarına göre şekillendiren, dün 'kardeşim' dediğine bugün Trump korkusundan sahip çıkamayan bu yaklaşım, sorunun kendisidir. Bunun adı da 'devlet aklı' değil, 'siyasi iflastır.' Milli irade söylemi, denetimsiz güç için bir kalkan yapılamaz. Sandık, yanlışları kutsayan bir zırh değildir. Demokrasi de sorgusuz biat değil, hesap verebilir yönetim demektir."