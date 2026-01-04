Haberler

CHP Genel Başkanı Bulut'tan İletişim Başkanı Duran'a Tepki: "Ortada Bir Nezaketsizlik Yoktur; Millet Adına Sorulan Meşru ve Gerekli Sorular Vardır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamalarına tepki göstererek, eleştirilerin meşru olduğunu ve iktidarın yanlışlarına sessiz kalmanın mümkün olmadığını vurguladı. Eleştiride bulunduğu konularda, devlet aklının yürütülüş biçiminin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "İletişim Başkanlığı koltuğuna oturanların, saray tarafından atanmış birer kamu görevlisi olduklarını unutup siyasetçilere laf yetiştirme, saraya kalkan olma hevesine kapılması ibret vericidir. Burhanettin Bey, eleştirilerin içeriğine tek bir cümleyle dahi yanıt verememeniz, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in sözlerinin ne kadar isabetli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ortada bir nezaketsizlik yoktur, millet adına sorulan meşru ve gerekli sorular vardır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, sosyal medya hesabından İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Bulut şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığı koltuğuna oturanların, Saray tarafından atanmış birer kamu görevlisi olduklarını unutup siyasetçilere laf yetiştirme, saraya kalkan olma hevesine kapılması ibret vericidir. Burhanettin Bey, eleştirilerin içeriğine tek bir cümleyle dahi yanıt verememeniz, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in sözlerinin ne kadar isabetli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ortada bir nezaketsizlik yoktur, millet adına sorulan meşru ve gerekli sorular vardır. 'Kutuplaşmadan çıkalım' çağrısı, iktidarın yanlışlarına sessiz kalmak değildir. Eleştiriyi 'öfke' ve 'çarpıtma' diyerek yaftalamak, gerçekleri örtbas etme çabasından başka bir anlam taşımamaktadır.

Türkiye'nin dış politikasının 'devlet aklıyla' yürütüldüğü iddiası ise ortaya çıkan tabloyla örtüşmemektedir. Uluslararası alanda yalnızlaşan, itibarı zedelenen, meşruiyet arayışını Oval Ofis koridorlarına taşıyan ve dış politikayı iç siyasetin günübirlik ihtiyaçlarına göre şekillendiren, dün 'kardeşim' dediğine bugün Trump korkusundan sahip çıkamayan bu yaklaşım, sorunun kendisidir. Bunun adı da 'devlet aklı' değil, 'siyasi iflastır.' Milli irade söylemi, denetimsiz güç için bir kalkan yapılamaz. Sandık, yanlışları kutsayan bir zırh değildir. Demokrasi de sorgusuz biat değil, hesap verebilir yönetim demektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
Maduro operasyonunda ağır bilanço! Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler

Maduro operasyonunda ağır bilanço! Aralarında çok sayıda sivil de var
Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj verdi
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Kazancı Holding'in kurucusu ve Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı vefat etti

Kazancı Holding'in kurucusu Ali Metin Kazancı vefat etti