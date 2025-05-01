CHP'den İletişim Başkanlığı'na Sert Eleştiri

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a, "86 milyonun vergileriyle koltuğunda oturduğun İletişim Başkanlığı'nın görevi iktidarın borazanı olmak değil, doğru ve tarafsız bilgilendirme yapmaktır. Devlet adına konuşan bir kurum siyasetin tarafı olmamalı, şeffaflık ve tarafsızlık üretmelidir. Madem siyaset yapmaya bu kadar heveslisin, eleştiriye tahammül edeceksin. Eleştiriye tahammül edemiyorsan siyaset yapmayacaksın" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam İstanbul Başakşehir'de düzenlenen Kanal İstanbul mitinginde, AK Partili milletvekillerine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan not gittiğini söylemiş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Altun'un bu açıklamasını alıntılayan CHP Halkla ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yarıdmcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Muhalefeti hedef alan bu tweet bile İletişim Başkanlığı'nın tarafsız bir devlet kurumu değil, iktidarın kara propaganda aracına dönüştüğünü tescil ediyor. Biz de hatırlalatalım, 86 milyonun vergileriyle koltuğunda oturduğun İletişim Başkanlığı'nın görevi iktidarın borazanı olmak değil, doğru ve tarafsız bilgilendirme yapmaktır. Kamu kurumlarını eleştirmek devlete düşmanlık değildir. İletişim Başkanlığı'nın faaliyetlerini sorgulamak da sadece muhalefetin değil, her vatandaşın hakkıdır. Devlet adına konuşan bir kurum siyasetin tarafı olmamalı, şeffaflık ve tarafsızlık üretmelidir. Madem siyaset yapmaya bu kadar heveslisin, eleştiriye tahammül edeceksin. Eleştiriye tahammül edemiyorsan siyaset yapmayacaksın."