CHP'den İktidar Vurgusu: 39. Olağan Kurultayı Başladı

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Tüm kurum ve kurullarımızla birlikte iktidara biz artık hazırız. Çok çalışkan, çok cesur bir Genel Başkanımız var. Bugün startımızı veriyoruz. Öncelikle programımızı yeniliyoruz. Bu program inşallah iktidara geldiğimizde hükümet programımız olacak" dedi.

CHP 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. Kurultay öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, şunları kaydetti:

"Bugün çok önemli bir gün. 39'uncu Kurultayımızı gerçekleştiriyoruz, 'Şimdi İktidar Zamanı' sloganıyla. Gerçekten tüm kurum ve kurullarımızla birlikte iktidara biz artık hazırız. Çok çalışkan, çok cesur bir Genel Başkanımız var. Bugün startımızı veriyoruz. Öncelikle programımızı yeniliyoruz. Bu program inşallah iktidara geldiğimizde hükümet programımız olacak. Türkiye'nin her tarafından gelen delegelerimizle birlikte bugün program tartışmalarımızı yapacağız.

Yarın ve öbür gün de yönetici kurullarımızı seçeceğiz. Cumartesi günü Sayın Genel Başkanımıza tekrar büyük bir keyifli oylarımızı vereceğiz. Ben inanıyorum ki oy birliği ile seçilecektir. Ardından da Parti Meclisi'ni seçeceğiz ve hedefimiz iktidar ve bundan sonra Türkiye'deki sorunları çözmek için tek alternatifin CHP olduğunu tüm ülkeye göstereceğiz. Adım adım çalışacağız ve iktidara geleceğiz diyorum. Kurultayımızın şimdiden hem partimize hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."