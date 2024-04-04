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CHP'den Havza Belediye Meclisi Üyeleri Mazbatalarını Aldı

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CHP'den Havza Belediye Meclisi üyesi seçilen 4 kişi ile yedek üyeler, mazbatalarını aldı.

CHP Belediye Meclisi üyesi seçilen Şerife Acar Döndür, Serhan Özen, Hadi Öz ve Emrah Şimşir ile yedek üyeler Eşref Şahin, Şehri Dilek, Resul Bekdaş ve Remzi Köse, mazbatalarını Havza İlçe Seçim Kurulundan aldı.

Şerife Acar Döndür, kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Bizlere teveccüh gösterip, bu temsil makamına layık gören hemşehrilerimize yola çıktığımız ilk günden beri söylediğimiz bir şey var. Hep birlikte yöneteceğimiz bir belediyecilik anlayışını tesis edeceğiz. İlçemizde sandığa giderek, güzel bir demokrasi örneği gösteren her bir vatandaşımıza tüm içtenliğimle şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Mazbata törenine CHP'nin Havza Belediye Başkan adayı Ertaş Çoban da katıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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