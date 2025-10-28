Haberler

CHP'den Hava Güçlerine İlişkin Eleştiriler ve Öneriler

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye'nin hava kuvvetlerinin son 20 yıldaki zafiyetlerine dikkat çekti ve F-35 projesinden çıkmanın hava gücünü olumsuz etkilediğini belirtti. Uçak tedarik projelerinin maliyetlerinin arttığını ve kısıtlı bütçenin zorlandığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Hava Kuvvetlerimiz envanterine son 20 yılda sadece 30 F-16 savaş uçağı dahil edilebilmesi hava gücümüzde ciddi zafiyet yaratmış, öngörüsüz ve yanlış tercihler nedeni ile Hava Kuvvetleri'mizin kuvvet hedeflerinin dayandırıldığı F-35 projesinden çıkarılmamız ise bu zafiyeti daha vahim boyutlara ilerletmiştir. Yıllardır devam eden müşahede ve muhakeme eksikliği ile yönetim hataları sadece milli güvenliğimizi zafiyete uğratmakla kalmamış, zaman içinde uçak tedarik projelerinin maliyetlerini yükseltmiş ve kısıtlı bütçe imkanlarımızı zorlamıştır" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye'nin hava gücünün mevcut durumu ve savunma sanayiinde atılması gereken stratejik adımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bağcıoğlu, açıklamasında Türkiye'nin hava kuvvetleri kapasitesinin son yıllarda ciddi zafiyetler yaşadığını, bu durumun hem bölgesel caydırıcılık hem de milli güvenlik açısından kritik sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Hava Kuvvetlerimiz envanterine son 20 yılda sadece 30 F-16 savaş uçağı dahil edilebilmesi hava gücümüzde ciddi zafiyet yaratmış, öngörüsüz ve yanlış tercihler nedeni ile Hava Kuvvetleri'mizin kuvvet hedeflerinin dayandırıldığı F-35 projesinden çıkarılmamız ise bu zafiyeti daha vahim boyutlara ilerletmiştir. Yıllardır devam eden müşahade ve muhakeme eksikliği ile yönetim hataları sadece milli güvenliğimizi zafiyete uğratmakla kalmamış, zaman içinde uçak tedarik projelerinin maliyetlerini yükseltmiş ve kısıtlı bütçe imkanlarımızı zorlamıştır.

Bölgemizde gelişen ve değişen tehdit ortamı dikkate alındığında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tercih ve isterlerine uygun ara çözüm muharip uçak tedariki zorunlu ihtiyaçtı. Alternatiflerden biri olan EF-2000 Typhoon tedariki konusunda, konsorsiyum ortaklarından Almanya'nın çekincelerinin giderilmesinde Genel Başkanımız Özgür Özel'in girişimleri de katkı sağladı. Milli güvenliğimize yönelik tüm meselelerde duruşumuz bellidir ve nettir.

Typhoon'ların mümkün olan en kısa zamanda harekata hazır olarak semalarımızdaki yerlerini almalarını bekliyoruz. Typhoon anlaşmasını müteakip Birleşik Krallık dahil yapılan açıklamalar ve özellikle maddi hususlara yönelik farklı bilgiler sosyal medyada ciddi bir bilgi kirliliğine neden oldu. Projeye yönelik milli güvenliğimiz açısından hassas bilgiler dışındaki detayların ve müteakip dönemdeki kritik zaman - olay planlarının kamuoyu ile paylaşılması bilgi kirliliğini önleyebilecektir. Ayrıca, ödemesini yaptığımız F-35'lerin tedarik edilmesi için mevcut bütün imkanların kullanılması,  bununla beraber her hal ve şartta semalarımızdaki harekat ve teknolojik bağımsızlığımızın teminatı  olacak MMU KAAN projesinin süratle tamamlanması için gerekli her türlü tedbirin alınması zorunludur."

Kaynak: ANKA / Güncel
title
