CHP'den Hakemlerin Bahis İddialarına İlişkin Araştırma Önergesi

Güncelleme:
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bazı hakemlerin bahis faaliyetleriyle ilişkilendirildiği iddialarının araştırılması için TBMM'ye önerge verdi. Türk futbolunda adaletin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bazı hakemlerin bahis faaliyetleriyle ilişkilendirildiği yönündeki iddiaların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Tanrıkulu, "Türk futbolunda adaletin, dürüstlüğün ve güvenin yeniden tesis edilmesi elzemdir" dedi.

Tanrıkulu, önergesinin gerekçesinde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bugün yaptığı açıklamayla, bazı hakemlerin bahis oynadığı iddialarına ilişkin disiplin soruşturmalarının başlatıldığını hatırlattı. Bu açıklamanın, Türk futbol tarihinde ender görülen bir durum olduğunu belirten Tanrıkulu, "Bu gelişme yalnızca spor camiasında değil, toplumun tüm kesimlerinde büyük bir güven sarsıntısına yol açmıştır" ifadesini kullandı.

Hakemlik kurumunun futbolun adalet, tarafsızlık ve dürüstlük esasına dayanan yapısının temel direği olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, "Bu kurumun içerisinde yer alan kişilerin bahis faaliyetleriyle ilişkilendirilmesi, sportif rekabetin eşitliğini ortadan kaldırmakta, futbolun etik bütünlüğünü zedelemekte, milyonlarca taraftarın güvenini sarsmaktadır değerlendirmesini yaptı.

Tanrıkulu, TFF'nin açıklamasına rağmen soruşturmanın nasıl yürütüldüğü, hangi delillere dayandığı, geçmişte benzer iddiaların nasıl sonuçlandığı ve Federasyonun iç denetim mekanizmalarının ne ölçüde etkin olduğu konusunda ciddi belirsizlikler bulunduğunu belirtti. "Merkez Hakem Kurulu'nun atama, terfi ve değerlendirme süreçlerinin denetlenebilirliği de tartışma konusudur" dedi.

Futbolun Türkiye'de yalnızca bir spor değil, milyarlarca liralık ekonomik bir sektör ve toplumsal aidiyet alanı olduğuna dikkati çeken Tanrıkulu, "Hakemlerin bahis sistemleriyle herhangi bir şekilde ilişkilendirilmesi; sportif adaletin yanı sıra kamu güvenliğini, hukuk devletini ve spor yönetiminde şeffaflık ilkesini doğrudan ilgilendirmektedir" dedi. Tanrıkulu, TBMM'nin futbolun her düzeyinde güveni yeniden tesis etmek, kurumsal şeffaflığı artırmak ve spor etiğini korumak amacıyla bir araştırma komisyonu kurmasının kamu yararı açısından zorunlu olduğunu vurguladı.

Tanrıkulu'nun önergesinde şu ifadeler yer aldı:

"Türk futbolunun yeniden güven kazanabilmesi için, hakemlerin bahis iddialarına ilişkin soruşturmanın tüm boyutlarıyla ele alınması; Federasyonun denetim ve disiplin mekanizmalarının işleyişinin değerlendirilmesi; Merkez Hakem Kurulu'nun karar süreçlerinin şeffaflaştırılması ve spor hukukunun yeterliliğinin incelenmesi gerekmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
