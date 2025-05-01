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CHP'den Gözaltına Alınan Yurttaşlara Destek

CHP'den Gözaltına Alınan Yurttaşlara Destek
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 1 Mayıs etkinliklerinde gözaltına alınan yurttaşların süreçlerinin takip edileceğini ve yalnız bırakılmayacaklarını duyurdu.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde gözaltına alınanların süreçlerinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Karabat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatan Emniyet'teyiz. Yalnızca anayasal haklarını kullandıkları için şiddete maruz kalan ve gözaltına alınan yurttaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Milletvekillerimiz ve Hukuk Komisyonu üyelerimizle birlikte, anayasal haklarını kullandıkları için şiddete uğrayan ve gözaltına alınan yurttaşlarımızın yanında olmak, süreci yerinde takip etmek üzere buradayız. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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