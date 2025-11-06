Haberler

CHP'den Gözaltına Alınan Bilgi İşlem Sorumlusuna Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partilerinin bilgi işlem sorumlusunun hukuka aykırı verilerle ilgili gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Bulut, durumu adaletsizlik olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin bilgi işlem sorumlusunun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Acz içindeler. Partimizin Bilgi İşlem Sorumlusunu 'Verileri hukuka aykırı olarak verme' bahanesiyle gözaltına alacak kadar çaresizler. Yargı, siyasete sopa olunca, hırs aklın önüne geçince ortada ne hak ne hukuk ne de adalet kalıyor. Zulmünüz artsın ki tez zeval bulasınız" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E'nin "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" ve "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi" suçlamalarıyla gözaltına alındığını duyurmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, O.G.E'nin gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Acz içindeler. Partimizin Bilgi İşlem Sorumlusunu "Verileri hukuka aykırı olarak verme" bahanesiyle gözaltına alacak kadar çaresizler. Yargı, siyasete sopa olunca, hırs aklın önüne geçince ortada ne hak ne hukuk ne de adalet kalıyor. Zulmünüz artsın ki tez zeval bulasınız."

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan genç dere yatağında korkunç halde bulundu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
İngiltere'de mahkum krizi: 1 hafta içinde 2 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

Mahkumları yanlışlıkla serbest bıraktılar
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.