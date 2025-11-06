CHP'den Gözaltına Alınan Bilgi İşlem Sorumlusuna Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin bilgi işlem sorumlusunun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Acz içindeler. Partimizin Bilgi İşlem Sorumlusunu 'Verileri hukuka aykırı olarak verme' bahanesiyle gözaltına alacak kadar çaresizler. Yargı, siyasete sopa olunca, hırs aklın önüne geçince ortada ne hak ne hukuk ne de adalet kalıyor. Zulmünüz artsın ki tez zeval bulasınız" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E'nin "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" ve "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi" suçlamalarıyla gözaltına alındığını duyurmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, O.G.E'nin gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Acz içindeler. Partimizin Bilgi İşlem Sorumlusunu "Verileri hukuka aykırı olarak verme" bahanesiyle gözaltına alacak kadar çaresizler. Yargı, siyasete sopa olunca, hırs aklın önüne geçince ortada ne hak ne hukuk ne de adalet kalıyor. Zulmünüz artsın ki tez zeval bulasınız."