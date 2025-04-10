Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı

13 yıl sonra bir ilk! Merakla beklenen görüşme Beştepe'de başladı
Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı

Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti

CHP'den Gözaltılara Tepki: 'Gerçeği Yazmaktan Korkmuyoruz'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, gazetecilerin gözaltına alınmasına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Taşcıer, iktidarın gerçekleri yazan gazetecilerden korktuğunu ve bu tür baskıların 'korku rejimini' yansıttığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Meselenin 'tehdit' ve 'şantaj' olmadığını çok iyi biliyoruz. Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına yönelik siyasi kumpası ortaya çıkardıkları için yargı sopasıyla sindirilmek isteniyorlar. İktidar, gerçeği yazanlardan korkuyor. Korksunlar. Bu ülkenin onurlu gazetecileri boyun eğmez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel'in bu sabah saatlerinde gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Taşcıer'in sosyal medya paylaşımı şöyle:

"AKP yargısı, tek adam rejiminin karanlık düzenini ifşa eden gazetecileri susturmak için düşman ceza hukuku uyguluyor. Bugün savcılığa giderek ifade verecekleri bilinen Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın şafak baskınıyla gözaltına alınması, korku rejiminin göstergesidir. Meselenin 'tehdit' ve 'şantaj' olmadığını çok iyi biliyoruz. Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına yönelik siyasi kumpası ortaya çıkardıkları için yargı sopasıyla sindirilmek isteniyorlar. İktidar, gerçeği yazanlardan korkuyor. Korksunlar. Bu ülkenin onurlu gazetecileri boyun eğmez."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.