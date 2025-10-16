Haberler

CHP'den Gençlerin Tutuklanmasına İtiraz: İddianamede Kopyala-Yapıştır İddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın ablukaya alınmasını eleştiren gençlerin tutuklanmasıyla ilgili iddianamenin ciddiyetine dikkat çekti. İddianamede kopyala-yapıştır yöntemiyle cümlelerin alındığını belirterek, durumu trajikomik bir duruma benzetti.

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis tarafından ablukaya alınmasını eleştirdiği için tutuklanan gençlerle ilgili iddianamede, "Soğuk Savaş" programında şaka yaptığı ve şakaya güldüğü için tutuklanan iki kişinin dosyasından kopyala-yapıştır yöntemiyle cümleler alındığını belirterek, "Hangisi daha trajikomik, 'Soğuk Savaş'ta yapılan şaka mı? Yoksa Adalet Bakanı'nın her hafta yaptığı 'Türkiye bir hukuk devletidir' açıklamaları mı?" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen,  TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın binlerce polisle ablukaya alınmasını eleştirdiği için tutuklanan gençlerle ilgili iddianameyi, TBMM gündemine taşıdı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, binlerce polisle ablukaya alınmasını eleştiren gençlerin 9 Eylül'de tutuklandıklarını, Nur Betül Aras, Abdullah Esin ve Ömer Faruk Mangaltepe'nin suçunun, "korku atmosferine boyun eğmemek ve örgütlü mücadele çağrısı yapmak" olduğunu söyledi.

Gökçen, "Bu üç kişi ve diğer gençler hakkında iddianame sonunda düzenlendi. Ancak iddianamede hiçbiriyle ilgisi olmayan bir konunun yazıldığı görüldü. Anlaşıldı ki, Soğuk Savaş programında şaka yaptığı ve şakaya güldüğü için tutuklanan iki kişinin iddianamesinden kopyala yapıştırla bazı cümleler alınmış. Şimdi hangisi daha trajikomik, 'Soğuk Savaş'ta yapılan şaka mı? İnsanları zalimce ailelerinden ayırmıyor, özgürlüğünden alıkoymuyormuş gibi hala yaptığınız hassasiyet edebiyatı mı? Kopyala yapıştırla iddianame düzenlemek mi? Yoksa Adalet Bakanı'nın her hafta yaptığı 'Türkiye bir hukuk devletidir' açıklamaları mı?" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
