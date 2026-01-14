Ulaş Karasu: "Bu Anlayış Gençlerimize Güvenceli Bir Gelecek Sunmaz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Genç İstihdam Hamlesi – Güç Tanıtım Programı"nı eleştirerek "Bu program, genç işsizliğini yalnızca kağıt üzerinde ve kısa süreli olarak düşük gösterir. Gerçekte ise gençleri uzun vadede yine işsizlik ve güvencesizlikle baş başa bırakır. Bu anlayış gençlerimize güvenceli bir gelecek sunmaz" dedi.

Karasu, yaptığı yazılı açıklamada, iktidar tarafından "müjde" olarak duyurulan "Genç İstihdam Hamlesi – Güç Tanıtım Programı"nı eleştirdi. Program kapsamında gençlere haftada yalnızca üç gün çalışma imkanı tanındığını, karşılığında ise günlük bin 375 TL 'cep harçlığı' verileceğini hatırlatan Karasu, "Stajyer adı altında cep harçlığıyla çalıştırmak asla güvenceli istihdam değildir" ifadelerini kullandı. İlk altı ayda gençlerin sigorta primleri ve ücretlerinin İŞKUR tarafından karşılanacağını anımsatan Karasu, bu süreden sonra işverenler açısından sürekli istihdam zorunluluğu bulunmadığına dikkati çekti. Karasu, "Bu program, genç işsizliğini yalnızca kağıt üzerinde ve kısa süreli olarak düşük gösterir. Gerçekte ise gençleri uzun vadede yine işsizlik ve güvencesizlikle baş başa bırakır" dedi.

"Türkiye bu oranla Avrupa'da üniversite mezunu işsizliğinde ilk sırada yer alıyor"

TÜİK'in 3'üncü çeyrek iş gücü verilerine göre, 15-24 yaş arası 11 milyon 489 bin gencin yüzde 25,4'ünün yani 2 milyon 922 bin gencin ne eğitimde ne istihdamda yer aldığını hatırlatan Karasu, bu tablonun gençlerin geleceğe dair umutlarını tükettiğini söyledi. Aynı verilere göre Türkiye'de üniversite mezunu işsiz oranının yüzde 9,2 olduğunu belirten Karasu "Türkiye bu oranla Avrupa'da üniversite mezunu işsizliğinde ilk sırada yer alıyor" dedi.

"Bu anlayış gençlerimize güvenceli bir gelecek sunmaz"

İŞKUR verilerine işaret eden Karasu, 15-24 yaş arası 462 bin 302 gencin kayıtlı işsiz olduğunu, bunların 250 bininin 3 ila 12 aydır iş beklediğine dikkati çekti. Geçen yılın ocak-kasım döneminde 230 bin 760 gencin işten çıkarıldığı için işsizlik ödeneğine başvurduğunu belirten Karasu, "Resmi veriler bile genç işsizliğinin ne kadar yakıcı bir sorun haline geldiğini ortaya koyuyor. Buna rağmen iktidar, kalıcı çözümler üretmek yerine gençleri günübirlik ve geçici emek sömürüsüne mahküm eden programlarla sorunu geçiştirmeye çalışıyor. Bu anlayış gençlerimize güvenceli bir gelecek sunmaz" ifadelerini kullandı.