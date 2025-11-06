CHP'den Gazetecilere Yapılan Operasyona Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın, sabah saatlerinde ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürülmesine tepki göstererek, "Ne yaparsanız yapın, hakikatten kaçamazsınız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak yine bir şafak operasyonuyla, polisler eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Ne yaparsanız yapın, hakikatten kaçamazsınız. Halk ile gerçeklerin arasına duvar öremeyeceksiniz. Gerçekleri susturamazsınız" ifadelerine yer verdi.