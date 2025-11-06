Haberler

CHP'den Gazetecilere Gözaltı Tepkisi: 'Bu Açık Bir Gözdağıdır'

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gazetecilerin sabah saatlerinde ifadelerinin alınmak üzere emniyete götürülmesini eleştirerek, bunun muhalefeti ve özgür basını sindirmeye yönelik bir baskı olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın, sabah  saatlerinde ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürülmesine tepki gösterdi. Bulut, "Bu 'fiili gözaltı' bütün bir muhalefeti, özgür basını sindirmeye, susturmaya yönelik açık bir gözdağıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak sabahın erken saatlerinde yapılan bir operasyonla, polisler eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Madem gözaltı yok, sabahın köründe polislerin evlerinde ne işi var? Telefonlarına neden el konuldu? Gazeteciler emniyete davet edilemez miydi? Bu 'fiili gözaltı' bütün bir muhalefeti, özgür basını sindirmeye, susturmaya yönelik açık bir gözdağıdır. Türkiye'de basın üzerindeki bu sistematik baskı, artık bir cadı avına dönüşmüştür."

Kaynak: ANKA / Güncel
