CHP'den Fon Alan Gazetecilerle İlgili İkinci Dalga İnceleme İddiaları Yanıtsız Kalmadı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisine yönelik 'fon alan gazetecilere' dair iddiaların asılsız olduğunu belirterek, özgür basına yönelik baskılara dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "CHP'den fon alan gazetecilere yönelik ikinci dalga inceleme başlatıldığı" iddiasına ilişkin,"Bu asılsız iddialarla halkın doğru haber alma hakkı hedef alınmakta, işini layıkıyla yapan özgür basın ve gazeteciler sindirilmeye çalışılmaktadır. Partimiz ve şahsımla ilgili sürekli çirkin iftiralar atanlardan yargı önünde hesap soracağız"dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya her gün yeni yalanlar ve iftiralarla algı operasyonlarına sahne oluyor. Partimizden fon aldığı iddia edilen gazetecilerle ilgili "ikinci dalga inceleme başlatıldığı" tamamen alçak bir yalan ve kara propagandadır. Bu asılsız iddialarla halkın doğru haber alma hakkı hedef alınmakta, işini layıkıyla yapan özgür basın ve gazeteciler sindirilmeye çalışılmaktadır. Lütfen bu manipülasyona itibar etmeyin. Ayrıca partimiz ve şahsımla ilgili sürekli çirkin iftiralar atanlardan yargı önünde hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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