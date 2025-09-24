CHP'den "filistin'e Destek" Mitingi... Gazzeli Yusuf Barakat: "Artık İnsanlık İttifakı Kurulup Bütün Filistin Halkı ile Dayanışmak ve Savaşı Durdurmak İçin İttifak...

(İSTANBUL) - CHP'nin " Filistin'e Destek" mitinginde konuşan Gazzeli Yusuf Barakat, "Artık insanlık ittifakı kurulup bütün Filistin halkı ile dayanışmak ve savaşı durdurmak için ittifak kurulmalıdır. Ben 5 yıl Türkiye'de okudum ve şunu öğrendim, Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün mücadelesi bütün halklara örnek alınması gereken bir mücadeledir. 'Yurtta barış, dünyada barış' diyen Atatürk, Filistin davasında örnek alacağımız kişidir" dedi.

CHP'nin Eyüpsultan Meydana'nda düzenlediği "Filistin'e Destek" mitinginde Gazzeli Yusuf Barakat konuştu. Barakat, şunları söyledi:

"Filistin'in dostları, Gazze'nin gökyüzünde savaş uçakları değil barış güvercinleri uçsun diye bugün Eyüpsultan Meydanı'na Filistin bayrakları ile gelen Filistin dostlarına selam olsun. 1974 yılında Yaser Arafat BM'de 'Sol elimde zeytin dalı var, sağ elimde de devrimcimin silahı var, direnme hakkımız var. Ey dünya elimizden zeytin dalını düşürmeyin' dedi. Bugün de bir Gazzeli olarak şunu söylemek istiyotum. Evet sol elimizde barışın simgesi zeytin dalı var ama sağ elimizde de bugün Eyüpsultan ile birlikte bütün Türkiye'nin direnme hakkı var, direnme hakkımız var.

"Ayşenur, asrımızın Deniz Gezmiş'idir"

6 Eylül 2024 yılında Ayşenur Ezgi Eygi şehit edilmişti. Ayşenur asrımızın Deniz Gezmiş'idir. Tam Deniz Gezmiş gibi Filistin'e gidip Filistin halkı ile dayanıştı. Bunlar tarihe altın harflerle yazılacaktır. Bir gün sizleri özgür Filistin'de ağırlayacağımıza inanıyorum.

Artık insanlık ittifakı kurulup bütün Filistin halkı ile dayanışmak ve savaşı durdurmak için ittifak kurulmalıdır. Ben 5 yıl Türkiye'de okudum ve şunu öğrendim, Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün mücadelesi bütün halklara örnek alınması gereken bir mücadeledir. 'Yurtta barış, dünyada barış' diyen Atatürk, Filistin davasında örnek alacağımız kişidir."