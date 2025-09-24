CHP'den Filistin'e Destek Mitingi Düzenlendi

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Bugün burada Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te, bütün dünyada zulüm altında olan halklara ve en çok da mazlum Filistin halkının yanında olmak için mitingi yapıyoruz. Bir an önce Gazze'de, Filistin'de, bütün Orta Doğu'da da barış egemen olacak" dedi.

CHP, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için bugün Eyüpsultan'da Filistin'e destek mitingi düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Zeybek, şöyle konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi için de yirmi dört saat çok önemli. Sabah başka bir şey, öğleden sonra, akşam, gece... İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde, her an alanda ve meydanlarda olan, sokakların sesini dinleyen ve bunu en gür biçimiyle ifade eden bir siyasal partiyiz. Bugünkü 56. İstanbul mitingimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingi değil. Türk milletinin bütün siyasal partilere çağrı yaptığımız, muhalefet partilerinin, pek çok kuruluşun ve kurumun katıldığı bir miting. Bugün burada Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te, bütün dünyada zulüm altında olan halklara ve en çok da mazlum Filistin halkının yanında olmak için mitingi yapıyoruz. İnanıyorum ki buradan çok güçlü bir mesaj Türkiye üzerinden tüm dünyaya iletilecek. Bir an önce Gazze'de, Filistin'de, bütün Orta Doğu'da da barış egemen olacak."