CHP'den Erdoğan'a Eleştiri: Yıkık Hatay'da İktidarın Fotoğrafı

Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, deprem sonrası Hatay'ın durumunu eleştirerek, 'Yıkılmış bir şehrin enkazında, halkın acısı üzerine kurulmuş bir iktidarın fotoğrafıdır' dedi. Ayrıca, Kahramanmaraş'taki deprem konutlarının çökmesi ve Gebze'deki denetimsiz inşaat kazası da gündeme getirildi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bu fotoğrafa iyi bakın! 23 yılı daha iyi özetleyen bir fotoğraf olamaz. Yıkılmış bir şehrin enkazında, halkın acısı üzerine kurulmuş bir iktidarın fotoğrafıdır bu. Hatay hala yıkık, hala sahipsiz. Oysa enkazın başında, 'Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre bir şey gelmez' diyerek milletin felaketini pazarlık konusu yapan bir Erdoğan vardı." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir X hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"Bu fotoğrafa iyi bakın! 23 yılı daha iyi özetleyen bir fotoğraf olamaz. Yıkılmış bir şehrin enkazında, halkın acısı üzerine kurulmuş bir iktidarın fotoğrafıdır bu. Hatay hala yıkık, hala sahipsiz. Oysa enkazın başında, 'Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre bir şey gelmez' diyerek milletin felaketini pazarlık konusu yapan bir Erdoğan vardı.

"O kırımı yapanın adı bellidir: AKP düzeni"

Kahramanmaraş'ta yapılan deprem konutları, deprem olmadan çöktü! Kocaeli Gebze'de, 1999 Depreminin derslerini bile unuttular, denetimsiz metro inşaatı sebebi ile çöken bina bir aileye mezar oldu. Ülkenin tepesinde hala, 'medeniyet' diyerek vitrin süsleyen, her felaketten sonra halkı yalnız bırakıp milletin acısının üstüne basarak sahneye çıkan bir iktidar! Bu kırım sadece taşın, toprağın değil; milletin kırımıdır. Ve o kırımı yapanın adı bellidir: AKP düzeni"

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
