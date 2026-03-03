Haberler

CHP'li Atabay: "Ak Parti Sayesinde Çalışan Yoksulluğu Oluştu. Emekli Yoksulluğu Dayanılmaz Bir Hale Büründü"

Güncelleme:
CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon açıklamasını eleştirerek, enflasyonun derin bir yaşam krizine dönüştüğünü ve çalışan yoksulluğu ile emekli yoksulluğunun arttığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Şubatta aylık enflasyon yüzde 2,96 gerçekleşti" başlıklı paylaşımına tepki göstererek, "Enflasyon çoktan derin bir yaşam krizine döndü. Üç yıl süren, sabit gelirliye yüklenen yüksek enflasyonu düşürmenin maliyeti dayanılmaz aşamada. Derin yoksullar hep vardı, genişledi çeşitlendi. AK Parti sayesinde çalışan yoksulluğu oluştu. Emekli yoksulluğu dayanılmaz bir hale büründü" dedi.

Atabay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaşam şartlarında enflasyon verilerine bakıp da 'enflasyonda aşağı yönlü eğilim sürüyor' demek için robot olmak lazım. Manşet enflasyona, çekirdeğin anlattığına finans piyasası bakar; doğrudur baksın. Enflasyon çoktan derin bir yaşam krizine döndü. Üç yıl süren, sabit gelirliye yüklenen yüksek enflasyonu düşürmenin maliyeti dayanılmaz aşamada. Derin yoksullar hep vardı, genişledi çeşitlendi. AK Parti sayesinde çalışan yoksulluğu oluştu. Emekli yoksulluğu dayanılmaz bir hale büründü..."

"Gıda fiyatları enflasyonunu dünyada olduğu gibi düşürecek bir tarım bir politikanız var mı?"

Bu üç kırılgan grubun da ortak paydası gıda, kira fiyatları, ısınma gideri. Tutmayacağı baştan belli yüzde 16 enflasyon hedefine göre maaş/aylık artışlarına sıkıştırdınız bu hayatları. Kira artışı yıllık yüzde 54. Gıdada sadece 2 ayda artış yüzde 14, taze meyve sebzede 2 ayda yüzde 43. 'Yağmur yağdı fiyatlar düşecek'. Peki yağmur seneye yağmazsa ne olacak? Çiftçi kıyımı yapıyorsunuz; yağmur yağsın yağmasın gıda fiyatları enflasyonunu dünyada olduğu gibi düşürecek bir tarım bir politikanız var mı?

Enerji fiyatları yıllık artışı yüzde 28'de. Merkez Bankası 'büyük' öngörü ile son enflasyon raporunda petrol fiyatı beklentisini 65 dolardan 60 dolara indirdi. Ne dedi: 'Jeopolitik riskler düşük'. Neredeyse ertesi gün İran Savaşı başladı. Petrol 80 dolara vardı, 100 dolara gidiyor. Mazot olacak 70 lira, gıda fiyatlarını nasıl durduracaksınız? Ailelerin ısınma, elektrik giderlerini nasıl kontrol edeceksiniz? Vatandaşın vergisiyle vatandaşı sübvanse edip, 'biz' yaptık diyeceksiniz de...

Kaynağı, KOİ'lerdeki ballı ihalelerle yandaşlara aktardığınız vergilerimizden mi yaratacaksınız? Yoksa emekliye çok gördüğünüz bin TL bayram ikramiyesi zammını keserek mi? Sizin politikanızı biliyoruz. Sırtınızı yasladığınız sıcak para kaçmasın diye faiz yükselt, TL'yi baskıla. Başka? Yok."

Kaynak: ANKA
