CHP'den Emşav'a Ziyaret

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Yankı Bağcıoğlu, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı'nı (EMŞAV) ziyaret etti.

Gökçen ve Bağcıoğlu; EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yıldız, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ile bir araya geldi. Açıklamada, "Ziyarette güncel gelişmelere ve şehit yakınları ile gazilerimizin sorunlarına ilişkin istişarelerde bulunulduğu öğrenildi" ifadesi kullanıldı.