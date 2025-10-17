Haberler

CHP'den Emrah Şener'in Tutuklanmasına Sert Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in zimmet ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanmasını değerlendirerek, AKP'nin yarattığı düzenin çürümüş kadrolar ve kirli ilişkilerle dolu olduğunu savundu.

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in zimmet ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin "AKP'nin yarattığı düzen çürümüş kadrolar, kirli ilişkiler, kara para ağları düzeni. Paranın üstündeki imza da AKP düzeninin imzası" dedi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) hakkında yürütülen "ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet" soruşturmasında aralarında eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç'un da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Soruşturmada tespit edilen kamu zararının 100 milyon TL'yi aştığı ileri sürülüyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 200 liranın üzerinde imzası bulunan Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Emrah Şener zimmet ve dolandırıcılıktan tutuklandı. Bu tek başına bir skandal değil, AKP'nin kuralının özeti. Devletin kritik kurumlarına liyakatli isimler değil, kendilerine yakın isimleri getirdiler. İş dünyasında semirtilenler de hep kara para, usulsüzlük ve rantla anılan tipler oldu. AKP'nin yarattığı düzen çürümüş kadrolar, kirli ilişkiler, kara para ağları düzeni. Paranın üstündeki imza da AKP düzeninin imzası."

Kaynak: ANKA / Güncel
