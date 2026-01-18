Haberler

CHP'nin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi... Murat Emir: "İktidar Tarafından Emekliye Reva Görülen Sefalet Ücretini Kabul Etmiyoruz, Etmeyeceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşının artırılması için başlatılan eylemde 11. günlerini doldurduklarını belirtti. Emir, iktidarın emeklilere sunduğu maaşların yetersiz olduğunu vurgulayarak, taleplerinin karşılanması için mücadele edeceklerine dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden en düşük emekli maaşının artırılması amacıyla yapılan eyleme ilişkin, "Emeklilerimiz için TBMM Genel Kurulu'nda tuttuğumuz nöbetin 11. günündeyiz. İktidarın tarafından emekliye reva görülen sefalet ücretini kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz" dedi.

Murat Emir, partisinin en düşük emekli maaşının artırılması için başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi kapsamında, nöbet devir teslimi için TBMM Genel Kurulu Salonu'na geldi.

Emir, burada eyleme katılan milletvekilleriyle birlikte yaptığı açıklamada, eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini söyletdi. Emir, "Emeklilerimiz için TBMM Genel Kurulu'nda tuttuğumuz nöbetin 11. günündeyiz. İktidarın tarafından emekliye reva görülen sefalet ücretini kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Emeklinin feryadını duyun, insanca yaşayacakları bir düzenlemeyi hep birlikte yapalım. Ama bilin ki biz buradayız ve vazgeçmiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz

Komşu açık açık itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz

Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum! Mesaj net
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

HÜDA PAR'dan Esra Erol'a sert tepki: Ne zaman kovulacak?
İrfan Can Kahveci'den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması

Güne damga vuracak sözler: Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum