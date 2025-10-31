CHP'den Elektrik Faturalarına Yüzde 97 Zam Açıklaması

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, elektrik faturalarına yüzde 97'ye varan oranlarda zam yapıldığını belirterek, "2026'dan itibaren geçerli olmak üzere; AKP, 2025 yılı elektrik tüketimi toplamı 4 bin kilovatsaati aşan, yani yıllık elektrik faturası toplamı 11 bin 800 TL'yi geçen konut abonelerinin, aylık ücret tarifesini değiştiriyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya esabından yaptığı paylaşımda, elektrik faturalarına yüzde 97'ye varan oranlarda tarihi bir zam yapıldığını belirtti.

Yavuzyılmaz, zammın yürürlüğe gireceği tarihin 1 Ocak 2026 olacağını beirterek, "31 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan EPDK kararına göre, 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere; AKP, 2025 yılı elektrik tüketimi toplamı 4 bin kilovatsaati aşan, yani yıllık elektrik faturası toplamı 11 bin 800 TL'yi geçen konut abonelerinin, aylık ücret tarifesini değiştiriyor" ifadelerine yer verdi.

Abonelerin sabit fiyat tarifesinden çıkarılıp, piyasa takas fiyatının geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine sokulduğunu aktaran Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"Bu durumdaki abonelerden; Şu anda aylık elektrik tüketimi 333 kilovatsaat olan bir konut abonesinin, aylık 984 TL gelen elektrik faturası, 2026 yılında bin 935 TL'ye yükselecek. Yapılacak zam oranı, yüzde 97. Bin 148 TL'lik fatura, 2 bin 179 TL'ye çıkacak. Yapılacak zam oranı, yüzde 90. Bin 229 TL'lik fatura, 2 bin 301 TL'ye çıkacak. Yapılacak zam oranı, yüzde 87. AKP'nin bu zam tuzağından şimdilik kurtulmanın yolu, 2025 yılı elektrik fatura toplamınızı, Kasım ve Aralık aylarındaki elektrik tüketimlerinizle birlikte 11 bin 800 TL'nin, yani elektrik tüketiminizi 4 bin kilovatsaatin altında tutmak. Kalıcı çözüm ise net. İlk seçimde AKP'yi sandıkta göndermek."