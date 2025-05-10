Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum
MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

Vatandaştan şikayet yağıyordu, MİT 7 kişiyi suçüstü yakaladı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi

CHP'den Ekrem İmamoğlu'nun Yargılanmasının Canlı Yayınlanması İçin Kanun Teklifi

CHP'den Ekrem İmamoğlu'nun Yargılanmasının Canlı Yayınlanması İçin Kanun Teklifi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılamasının TRT'den canlı yayınlanması için kanun teklifi hazırladı. Teklif, kamuoyunun seçimle işbaşı yapan kamu görevlileri hakkındaki iddiaları doğrudan öğrenmesini sağlamayı amaçlıyor.

(TBMM) - CHP, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasının TRT'den canlı yayınlanması amacıyla kanun teklifi hazırladı. Teklifin gerekçesinde, "Bu teklifle birlikte vatandaşların seçimlerde oy verdiği ve belli makamlara taşıdığı kamu görevlileri hakkındaki iddiaları ve bunların savunmalarını doğrudan öğrenme imkanına da sahip olacaktır. Böylelikle kamuoyuna çeşitli soruşturmalar ve kovuşturmalarla ilgili yansıyan yanıltıcı bilgilerin de önüne geçilebilecektir" ifadelerine yer verildi.

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in ortak imzasıyla Ekrem İmamoğlu'nun yargılamasının canlı yayınlanmasına ilişkin kanun teklifi hazırlandı. Teklife göre, sanık, mağdur veya suçtan zarar görenin rızasıyla kovuşturma evresindeki duruşmanın ilgili mahkeme kararıyla TRT veya internet ortamında yayınlanması düzenleniyor.

TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Her türlü suça dair duruşmanın değil, seçimle gelinen bir kamu görevinde bulunanlar hakkında yürütülen davaların ses ya da görüntülü kaydı veya nakline olanak sağlanmaktadır. Bu şartların sağlanması durumunda ses ya da görüntülü kayıt veya nakle de ilgili mahkeme tarafından karar verebilecektir. Maddede yer aldığı biçimde ses ya da görüntülü kayıt veya nakil konusunda ise bu alanda teknolojik imkanları ile en geniş nüfusa ulaşabilecek olan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu veya belirlenen internet ortamında yayına ilgili mahkeme tarafından karar verilerek yetkilendirilme yoluna gidilmektedir.

Bu teklifle birlikte vatandaşların seçimlerde oy verdiği ve belli makamlara taşıdığı kamu görevlileri hakkındaki iddiaları ve bunların savunmalarını doğrudan öğrenme imkanına da sahip olacaktır. Böylelikle kamuoyuna çeşitli soruşturmalar ve kovuşturmalarla ilgili yansıyan yanıltıcı bilgilerin de önüne geçilebilecektir."

CHP'nin kanun teklifi 4 maddeden oluşuyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu

Yürüyüş yaparken buldu, şaşkınlıktan komşulara koştu
1 ton 200 kiloluk kurbanlık, araba fiyatına alıcısını bekliyor

1 tondan fazla! İşte gözü gibi baktığı danasına istediği fiyat
İsrailli askerden kan donduran itiraflar

İsrailli askerden kan donduran itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.