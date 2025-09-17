Haberler

CHP'den Ek Ders Ücretli Öğretmenlere Yönelik Soru Önergesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ek ders ücreti karşılığı çalışan öğretmenlerin sayısı ve ihtiyaçlarına yönelik sorular sordu. Öğretmenlerin mali ve özlük hakları ile ilgili sorunlar gündeme getirildi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim bakanı Yusuf Tekin'e, "Ülke genelinde ek ders ücreti karşılığı çalışan kaç kişi görev yapmaktadır? MEB'in branşlar bazında kaç öğretmene ihtiyacı vardır? Öğretmen ihtiyacının kadrolu atamalarla karşılanmamasının gerekçesi nedir" diye sordu.

CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, ücretli öğretmenlerin yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdı. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"MEB'e bağlı resmi okullarda ek ders ücreti karşılığında çalışan binlerce kişi bulunmaktadır. Ek ders ücreti karşılığı çalışan kişiler, mali ve özlük hakları bakımından birçok sorun yaşamaktadır. MEB, öğretmen ihtiyacını kadrolu atama yapmak yerine ek ders ücreti karşılığı çalışanlarla gidermektedir."

Özçağdaş'ın Bakan Tekin'e soruları ise şöyle:

"Ülke genelinde ek ders ücreti karşılığı çalışan kaç kişi görev yapmaktadır? Ek ders ücreti karşılığı çalışanların kaçı eğitim fakültesi mezunudur? Ek ders ücreti karşılığı çalışanların kaçı pedagojik formasyon almıştır? Ek ders ücreti karşılığı çalışan ve haftalık 30 saat derse giren bir kişinin aylık kaç gün sosyal güvenlik primi ödenmektedir? MEB'in branşlar bazında kaç öğretmene ihtiyacı vardır? Öğretmen ihtiyacının kadrolu atamalarla karşılanmamasının gerekçesi nedir?"

Kaynak: ANKA / Güncel
Yusuf Akçiçek'ten ilk maçında füze! İptal olsa da beğeni aldı

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilik yolunda ilk adımı atan Survivor Ayşe Yüksel'den romantik paylaşım

Survivor'ın yıldız ismi evlilik yolunda ilk adımı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.