CHP'den Ek Ders Ücretli Öğretmenlere Yönelik Soru Önergesi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim bakanı Yusuf Tekin'e, "Ülke genelinde ek ders ücreti karşılığı çalışan kaç kişi görev yapmaktadır? MEB'in branşlar bazında kaç öğretmene ihtiyacı vardır? Öğretmen ihtiyacının kadrolu atamalarla karşılanmamasının gerekçesi nedir" diye sordu.

CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, ücretli öğretmenlerin yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdı. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"MEB'e bağlı resmi okullarda ek ders ücreti karşılığında çalışan binlerce kişi bulunmaktadır. Ek ders ücreti karşılığı çalışan kişiler, mali ve özlük hakları bakımından birçok sorun yaşamaktadır. MEB, öğretmen ihtiyacını kadrolu atama yapmak yerine ek ders ücreti karşılığı çalışanlarla gidermektedir."

Özçağdaş'ın Bakan Tekin'e soruları ise şöyle:

"Ülke genelinde ek ders ücreti karşılığı çalışan kaç kişi görev yapmaktadır? Ek ders ücreti karşılığı çalışanların kaçı eğitim fakültesi mezunudur? Ek ders ücreti karşılığı çalışanların kaçı pedagojik formasyon almıştır? Ek ders ücreti karşılığı çalışan ve haftalık 30 saat derse giren bir kişinin aylık kaç gün sosyal güvenlik primi ödenmektedir? MEB'in branşlar bazında kaç öğretmene ihtiyacı vardır? Öğretmen ihtiyacının kadrolu atamalarla karşılanmamasının gerekçesi nedir?"