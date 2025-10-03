Haberler

CHP'den Ege Denizi'ndeki Bilimsel Araştırmalara Destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ege Denizi'nde iptal edilen bilimsel araştırma faaliyetlerinin yeniden başlayacak olmasını milli menfaatler açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ege Denizi'nde yürütülmesi planlanan bilimsel araştırma faaliyetlerinin tekrar başlamasına ilişkin, " Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın tepkisine yol açan ve iptal edilen bilimsel araştırma faaliyetinin yeniden gerçekleştirilecek olması, milli menfaatlerimizin korunması açısından memnuniyet vericidir" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Yankı Bağcıoğlu, Ege Deniz'inde yürütülmesi planlanan bilimsel araştırma faaliyetlerinin Yunanistan'ın baskıları nedeniyle iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaparak tepki göstermişti. Bağcıoğlu, Ege Deniz'inde yapılacak bilimsel faaliyetlerin yeniden başlamasına ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın tepkisine yol açan ve iptal edilen bilimsel araştırma faaliyetinin yeniden gerçekleştirilecek olması, milli menfaatlerimizin korunması açısından memnuniyet vericidir. Keşke ilk planlama iptal edilmeseydi!"

Kaynak: ANKA / Güncel
