CHP'den 'Duran Adam' Gözaltılarına Tepki

CHP'den 'Duran Adam' Gözaltılarına Tepki
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Taksim'de 'Duran Adam' eylemi yapan 21 gencin gözaltına alınmasını eleştirerek, Gezi Parkı olaylarının unutulamayacağına dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Taksim'de "Duran Adam" eylemi yapan 21 gencin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "12 yıl geçti ama korkuları dinmedi. Gezi'nin sembollerinden 'Duran Adam' eylemini yapan 21 genç gözaltına alınd çünkü onlar da biliyor, Gezi susturulamaz, unutturulamaz, teslim alınamaz. Gezi onurumuzdur" ifadelerini kullandı.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taksim'de "Duran Adam" eylemine katılan gençlerin gözaltına alınmasını eleştirdi. Bulut, "İktidarın, Gezi'nin sadece hatırasından bile ödü kopuyor. 12 yıl geçti ama korkuları dinmedi. Gezi'nin sembollerinden 'Duran Adam' eylemini yapan 21 genç gözaltına alındı. Çünkü onlar da biliyor, Gezi susturulamaz, unutturulamaz, teslim alınamaz! Gezi onurumuzdur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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