CHP'den Dron Saldırısına Tepki: Türk Denizcileri Yalnız Bırakılamaz

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ukrayna'nın Izmail Limanı'nda Türk bayraklı MT Orinda adlı LPG gemisine yönelik düzenlenen dron saldırısının görüntülerini paylaşarak, "Türk denizcisi savaşın ortasında yalnız bırakılamaz. Can kaybının olmaması elbette tesellimizdir, ancak iktidar 'münferit' diyerek bu saldırıyı geçiştiremez. Gemilerimizin ve mürettebatının güvenliği sağlanmalıdır" ifadesini kullandı.

BMA Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi'ne ait MT Orinda isimli gemi, gece saat 02.00 sıralarında Ukrayna'nın Izmail Limanı'nda tahliye işlemleri sırasında dron saldırısına uğradı. Saldırı sonrası gemide yangın çıktı.

Karasu, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de Türk bandıralı MT Orinda adlı sıvılaştırılmış gaz taşıyan gemiye yönelik drone saldırısı, savaşın artık Türk denizcilerini de hedef aldığını gösteriyor. Türk denizcisi savaşın ortasında yalnız bırakılamaz. Can kaybının olmaması elbette tesellimizdir, ancak iktidar "münferit" diyerek bu saldırıyı geçiştiremez. Gemilerimizin ve mürettebatının güvenliği sağlanmalıdır. Geçmiş olsun dileğimi iletiyorum."