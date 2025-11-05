Haberler

CHP'den Ders Kitabı Eksikliği İçin TBMM'ye Soru Önergesi

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen bazı okullarda ders kitaplarının bulunmadığını belirterek, Milli Eğitim Bakanı'na yanıtlanması için soru önergesi verdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen bazı okullarda hala ders kitabı olmadığını belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının 8 Eylül 2025 tarihinde başladığını hatırlatarak, okulların açılmasının üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen bazı okullarda hala ders kitabı bulunmadığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Özçağdaş, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

"Ders kitaplarının bazı okullara ulaşmadığı bilgisi doğru mudur? Doğru ise Türkiye genelinde hangi okullarda, hangi ders kitapları eksiktir? Okullara ulaşmayan kitapların il ve ilçeler bazında dağılımı nedir? Kitapların okullara ulaşmamasının gerekçesi nedir? Ülke genelinde toplam kaç ders kitabı dağıtımı yapılmıştır? Kitap dağıtım ihaleleri, il ve ilçeler bazında hangi firmalara verilmiştir? Bu firmalara ayrı ayrı ne kadar ödeme yapılmıştır? Basım aşaması tamamlanmamış ders kitabı var mıdır?"

Kaynak: ANKA / Güncel
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
500
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! 7'si CHP'li belediye başkanı 200 sanık yargılanacak

38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Gündeme bomba gibi düştü! Ajax maçı öncesi Mauro Icardi'ye büyük şok

