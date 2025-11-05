CHP'den Ders Kitabı Eksikliği İçin TBMM'ye Soru Önergesi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen bazı okullarda hala ders kitabı olmadığını belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının 8 Eylül 2025 tarihinde başladığını hatırlatarak, okulların açılmasının üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen bazı okullarda hala ders kitabı bulunmadığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Özçağdaş, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

"Ders kitaplarının bazı okullara ulaşmadığı bilgisi doğru mudur? Doğru ise Türkiye genelinde hangi okullarda, hangi ders kitapları eksiktir? Okullara ulaşmayan kitapların il ve ilçeler bazında dağılımı nedir? Kitapların okullara ulaşmamasının gerekçesi nedir? Ülke genelinde toplam kaç ders kitabı dağıtımı yapılmıştır? Kitap dağıtım ihaleleri, il ve ilçeler bazında hangi firmalara verilmiştir? Bu firmalara ayrı ayrı ne kadar ödeme yapılmıştır? Basım aşaması tamamlanmamış ders kitabı var mıdır?"