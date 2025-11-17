Haberler

CHP'den Cumhurbaşkanlığı Koruma Giderlerine Eleştiri

Güncelleme:
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı'nın Eylül 2025'teki giderinin 2,26 milyar TL'ye ulaştığını belirterek, yalnızca bir ayda 260 milyon TL'lik bir artış olduğunu vurguladı. Genç, bu rakamların sosyal devlet anlayışına aykırı olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı'nın giderinin Ağustos 2025'te 2 milyar 7 milyon 644 bin 675 TL iken, Eylül 2025'te 2 milyar 268 milyon 190 bin 371 TL'ye ulaştığını belirterek, "Sadece bir ayda 260 milyon 545 bin 696 TL artış var. Eylül ayındaki gider günlük 75,6 milyon TL, saatlik 3,15 milyon TL, dakikalık ise yaklaşık 52 bin TL'ye denk geliyor" açıklamasını yaptı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı'nın harcama rakamlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı'nın Ağustos 2025'te 2 milyar 7 milyon 644 bin 675 TL olan giderinin, Eylül 2025'te 2 milyar 268 milyon 190 bin 371 TL seviyesine yükseldiğini ifade ederek, "Bir aylık fark 260 milyon 545 bin 696 TL. Bu tutar devlet bütçesinde artık 'sıradan' sayılmaya başlanmış bir güvenlik maliyeti haline getiriliyor" ifadesini kullandı.

Genç, Eylül ayı rakamları üzerinden yaptığı maliyet değerlendirmesinde harcamanın günlük ortalama 75 milyon 606 bin TL, saatlik 3 milyon 150 bin TL, dakikalık ise yaklaşık 52 bin TL seviyesinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Asgari ücret 22 bin 104 TL, en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL. Bir aylık koruma gideri; bir asgari ücretlinin maaşının yaklaşık 102 bin, en düşük emekli aylığının ise 134 bin katı. Bu tablo, sosyal devletin değil, maliyetleri toplum tarafından karşılanan ayrıcalıklı bir yönetim anlayışının göstergesidir. Bu giderin kaynağı milletin cebidir. Rakamlar; tasarrufun düşük gelirliye, güvenliğin saraya, yükün topluma yüklendiğini göstermektedir. Türkiye'nin önceliği geçim güvenliği, adalet güvenliği ve sosyal güvenliktir."

